Janek Õiglane lõpetas ligemale aastaseks veninud võistluspausi

Hetkel Eestis viibiv Õiglane pani ennast proovile kettaheites ning sai parimal juhul kirja 43.89.

See on igati korralik tulemus, arvestades, et Rakverest pärit mitmevõistleja isiklik rekord on 45.94. Näiteks mullusel EMil näitas Õiglane 41.97st kettakaart.

330 päeva tagasi Münchenis, muideks, oligi viimane kord, kui Õiglane viimati võistlustulle astus. Pärast EMi käis ta nimelt pöiaoperatsioonil, et leevendada talle kolm aastat valu tekitanud probleemi.

Kuigi lõikus oli edukas ning sellest taastuminegi kulges hästi, selgitas Õiglane kuu aega tagasi postimehele Postimehele, et ta võttis treeningutele naasmiseks lihtsalt rohkem aega, kui arstid soovitasid.

«Arstid selgitasid, et pärast operatsiooni ei tohiks kuus nädalat isegi pikemalt jalutada. Ma võtsin esimesed kaheksa nädalat väga rahulikult ning seejärel alustasin pikemate jalutuskäikude ja sörkimistega. Hetkel on probleeme valmistanud koht kõigele hästi vastu pidanud,» lausus kolm korda üle õla sülitanud Õiglane, kes tunnistas siiski, et täiesti murevabalt pole ta tegutseda saanud.