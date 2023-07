Sebastien Loeb avaldas arvamust MM-sarja naasmise osas

M-Spordi meeskond lootis hooaja alguses, et ühel hetkel saadakse Loeb taas enda Ford Puma Rally1-autoga sõitma, ent seni pole see juhtunud. Kõige suurem variant oli mõistagi hooaja avaetapil Monte Carlos, kus prantslane möödunud aastal võidutses.

Nüüd kinnitas Loeb, et tal pole kavatsust tänavu MM-sarjas kihutada. Üheksakordne autoralli maailmameister kinnitas väljaandele Autosport, et tema plaanid on hetkel seotud FIA kestvusrallide sarjas. Lisaks sellele lööb ta kaasa ka rallikrossi MMil.