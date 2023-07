Läänerindel muutusteta: Verstappeni ülekaalukas võit viis Red Bulli rekordini

Red Bull Racing becomes the first team in F1 history to win 12 races in succession 🤯



🏆 Abu Dhabi 22

🏆 Bahrain 23

🏆 Saudi 23

🏆 Australia 23

🏆 Baku 23

🏆 Miami 23

🏆 Monaco 23

🏆 Spain 23

🏆 Austria 23

🏆 Canada 23

🏆 Britain 23

🏆 Hungary 23#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/uUcYjFAgw9