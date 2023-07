Maailmarekordiline pakkumine tõi Mbappé saagasse uue pöörde

Eelmisel kuul andis Mbappé klubile teada, et ei plaani kontrahti pikendada. Samas kinnitas ta fännidele, et kavatseb praegust lepingut austada ning jääb ka tulevaks hooajaks Pariisi. See sõnum tekitas PSG peakontoris ärevust. Nimelt saaks Mbappé järgmisel suvel klubist tasuta lahkuda ning see ei sobi PSGle teps mitte.