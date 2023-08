PSG ja Mbappe läbirääkimised lõppesid edukalt

Nimelt puhkes Mbappe ja PSG vahel tüli, kui mängija andis klubile teada, et ei kavatse lepingut pikendada ning see tähendab, et järgmisel suvel saaks ta lahkuda vabaagendina. Klubi seda näha ei soovi ning on pannud ta müüki, et mingigi osa tema 180 miljoni eurosest üleminekutasust tagasi saada.