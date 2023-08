Võidusõitja: F1s on leping tükike tualettpaberit

Sergio Perez ja Max Verstappen peaksid 2024. aastal jätkama Red Bullis, kuid Tom Coronel arvab, et mehhiklane seal oma karjääri ei jätka.

Uue F1-hooajani on veel enam kui pool aastat, kuid juba käivad kuuldused järgmise hooaja sõitjaterivi kohta. Kõige enam tiirleb kuulujutte ümber Sergio Perezi, kel on küll Red Bulliga sõlmitud leping 2024. aasta lõpuni, kuid kogenud võidusõitja ja tänapäeval F1 eksperdi rolli kandev Tom Coronel ütleb, et leping ei maksa F1s midagi.