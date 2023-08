Luka Doncic nimetas asja, mida õppis MMi esimesest mängust

Varasemaga võrreldes on muutunud aga see, et pärast kauaaegse raudvara Goran Dragici koondisekarjääri lõppu usaldati Doncicile esmakordselt kaptenipael.

«Selles, kapteni rollis on mul veelgi suurem vastutus. Üks asi, mida peame paremini tegema, on pea külmana hoidmine. Eriti käib see minu kohta, sest tean, et poisid järgivad minu eeskuju,» vahendas portaal basketnews.com Doncici sõnu pressikonverentsilt.