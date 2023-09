Ford võttis kurjakuulutava pealkirja tõttu M-Spordiga ühendust

Milleneri sõnul otsib M-Sport praegu võimalusi, kuidas järgmise hooaja eelarvet täita. «Sel aastal vajasime suuremat eelarvet, sest palkasime Ott Tänaku. Kuid me ei teinud seda vaid selleks, et 12 kuud arendustööd teha. Ford on meilt juba küsinud, kas uudis vastas tõele, kuid see on ka ainukene koht, kus selline pürgipealkiri oma jõudu näitas,» lausus Millener.