Verstappeni karm kriitika: sõitsime ralli-, mitte vormelirajal

«Kui tahate sprindinädalavahetuse kohta minu ausat arvamust...» alustas ta kohaliku aja järgi laupäeval. «See ei eruta mind eriti. Nüüd on see võistlus tehtud ning kõik teavad enam-vähem, mida homselt [põhivõistluselt] oodata. Ala fännina oleksin pettunud. See võtab ära maagia, et ärkan pühapäeval üles teadmatuses, kes on kiireim.»