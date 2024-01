GALERII ⟩ Vaata, millise autoga hakkab Tänak tänavu kihutama

Pressiteates andis Hyundai teada, et algaval hooajal on plaan võita võimalikult palju MM-etappe ja võidelda MM-tiitlite nimel. Hyunai jaoks on tegemist 11. hooajaga WRC-sarjas, mille jooksul on kaks korda võidetud võistkondlik tiitel (2019. ja 2020. aastal), kuid sõitjate arvestuses pole karikat pea kohale tõstetud.