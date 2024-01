Ogier jõudis uhke tähiseni

Nimelt sai 40-aastasest prantslasest alles neljas sõitja, kes on võitnud autoralli MM-sarjas 700 kiiruskatset. Ogier jõudis säärase saavutuseni 183 ralliga.

Sealjuures tasub rõhutada, et enam kui pooltel juhtudel on Ogier MM-sarjas ka poodiumil lõpetanud. Tema esikolmikute saldo on 98 ning võitude oma 58 peal.