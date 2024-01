Päeva viimase katse eel oli prantslasel küll minimaalne, 0,8-sekundiline edu, kuid sellest ei piisanud, et Neuville'i enda selja taga hoida. Belglane andis 14. katsel sajaga kuuma ning võitis katse 4,1-sekundilise eduga.

«Oo, see viimane katse. Väga palju paremini pole võimalik sõita, jah. See oli algusest lõpuni ideaalne katse. Teadsin kohe lõpus, et aeg on hea. Martin [Wydaeghe] ütles mulle ka katsel, et seda rütmi tuleb hoida ning nii me lõpuni tulimegi,» sõnas Neuville õhtuses meediaalas.