VIDEO ⟩ Tänak ja Järveoja pandi proovile väljakutses, mis on tuttav paljudele

Juba järgmisel nädalal saavad Tänak ja Järveoja oma kiirust näidata ralliradadel, kui asuvad kaitsma Rootsi MM-etapi võitu. 15. veebruari õhtul ehk neljapäeval on kavas 5 km avakatse, reedel aga seitse katset kogupikkusega 107,9 km. Raskeim päev on samuti seitsme katsega laupäeval, kus on kavas 125 katsekilomeetrit. Viimasel päeval on kavas kolm kiiruskatset kogupikkusega 61 km.