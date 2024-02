VIDEO ⟩ Metsa koduklubi astus veel ühe sammu Bundesliga poole

Eelmisel nädalal hooaja esimese kaotuse saanud St. Pauli naasis võidulainele ning on kogunud 45 punkti. 12 võidu kõrval on neil ka üheksa viiki, lähim jälitaja Kieli Holstein jääb 42 punkti kaugusele.

Mängitud on 22 vooru ning kuna esiliigast pääsevad kõrgliigasse kaks esimest ning kolmas pääseb üleminekumängudele, siis St. Pauli hooaja esimese poolega andnud kõva panuse, et lõpetada tabeli tipus. Kolmandal ja neljandal kohal on endised Bundesliga klubid Hamburger SV ja Hannover vastavalt 38 ja 37 punktiga ehk St. Pauli edestab neid seitsme ja kaheksa punktiga.