Eesti korvpallikoondis jäi reisil EM-mängule poolel teel toppama

Nimelt hilines Tallinnast enam kui tunni koondist vedanud Lufthansa väljalend Frankfurti. See aga tähendas, et jätkulennule Skopjesse ei jõutud, sest see väljus Saksamaa lennunduspealinnast õigeaegselt. Piltlikult öeldes saadi ruleerimisrajal Skopje-lennukiga kokku.