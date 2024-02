PM SKOPJES ⟩ Galerii: Põhja-Makedoonia võõrustab Eesti koondist Tito-aegses hallis

2019. aasta MMi eelvalikturniiril jäi Eesti peale 80:76 ja 2022. aasta EMi valiksarjas 81:72. Ning nii nagu praegu, olid need mängud toonagi tsükli esimesed. Võib meenutada, et Eesti sai Põhja-Makedooniast jagu ka poole aasta eest Tallinnas peetud Pariisi OMi eelkvalifikatsioonis - siis juba 83:59.

Tea, kas põhjusel, et Eestile on järjest kaotatud, kuid makedoonlased on seekord suure halli asemel valinud mängupaigaks väikese «Kale», mis Wikipedia andmetel mahutab 2000, kuid kohapeal kahel küljetribüünil kohti üle lugedes ehk 1500 huvilist. See jällegi tähendab, et kui hall temperamentset lõunamaa rahvast puupüsti täis lüüakse, tuleb sellest paras põrgukatel. Ühes niisuguses - mitte küll samas saalis - käis Eesti koondis 2007. aastal, kui kaotas 50:95.