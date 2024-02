Neljandast karmist põlvevigastusest taastuv maailmameister müüb rajale naasmise nimel riideid

Kui Aline Danioth mullu märtsis neljandat(!) korda tõsiselt põlve vigastas, arvas enamik inimesi, et 25-aastase mäesuusataja karjäär on lõppenud. Praeguseks on šveitslanna aga tagasi suuskadel ning näeb igal rindel vaeva, et MK-sarja naasta.