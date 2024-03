DirtFishi küsimusele, kas Latvala on Rally1ga Soomes stardis, vastas ta: «Ma ei saa öelda jah, aga ma ei saa praegu öelda ka ei. Arutelud käivad. Pean sellest tiimiga rääkima ning vaatama, mis sellest välja tuleb. Mul on raske sellest lahti lasta. Eriti seetõttu, et see on minu koduralli. Raske on kõrvalt vaadata, kuidas teised sõidavad ja mina mitte.»