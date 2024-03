Ametlik: Eesti saab naiste epees vähemalt ühe olümpiapileti!

Kuivõrd 16 parema sekka ei pääsenud ükski eestlannade konkurent võitluses Pariisi olümpia individuaalkohtadele (jutt käib kohtadest, mida saavad nende riikide sportlased, kelle võistkond mängudele ei pääse), on selge, et juhul, kui Eestil ei õnnestu kahe nädala pärast Hiinas Nanjingis peetaval MK-etapil võistkondlikule olümpiakohale jõuda, saame individuaalturniiril panna Euroopa kvoodi alusel välja ühe sportlase.

Maailma edetabeli põhjal saavad kaks kohta Euroopa riigid, kelle võistkond Pariisi ei pääse, ning need lähevad Eestile ja Ungarile. Eesti puhul on küsimus vaid selles, kas koha saab Nelli Differt või Kirpu, teistel enam selle saamise võimalust ei ole (va muidugi võistkonnaga Pariisi jõudes!). Neil on koos vastavalt 98 ja 54 punkti. Kirpu peab Differti edestamiseks jõudma nii täna kui ka Hiinas vähemalt finaali ning lootma, et kaasmaalannast konkurent Hiinas piisavalt punkte ei kogu.