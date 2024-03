Aastaid Euroopa meistrivõistluste sarja kuulunud Kanaari saarte ralli liitub 2025. aastast MM-sarjaga. Kui enne räägiti sellest Hispaania meedias, siis nüüd andis kinnituse ka WRC promootor. Seejuures avaldati, et 2025. aastal kihutatakse ainult Gran Canarial, ent järgmisel hooajal mitmel erineval saarel.

Kanaari saared on alates 2013. aastast korraldanud EM-etappi ning kuna alates 2022. aastast kuulub WRC promootorfirmale ka EM-sari, siis on kahe võistlussarja vahel toimunud teatud liikumisi. Nii näiteks kuulub Rally Estonia tänavu MM-kalendrisse ning pikalt EM-rallit korraldanud Läti võõrustab esimest korda WRCd. Järgmisel aastal on aga Eesti ralli MM-sarjas tagasi.