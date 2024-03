Maailmameister paljastas treeneri karmid võtted: pärast trenni lihtsalt nutsime

24-aastane Caudery tegeles nooruspõlves lisaks kergejõustikule ka iluvõimlemisega. Just viimasest on tal väga negatiivsed mälestused. Naise sõnul pidid nad juba väiksest peale tegema koguni 24 tundi nädalas trenni. Tegemist on numbriga, milleni ei küündi isegi mitmed profisportlased.