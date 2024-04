Nimelt kukkus 28-aastane suusaäss teisel ringil tõsiselt konkurendi süü läbi ning oli pärast finišit veendunud, et see maksis talle ka võidu. «See oli sisuliselt mõrvakatse!» põrutas ta Norra rahvusringhäälingule antud intervjuus.

«See juhtus teisel ringil. Ma ei tea, kas see jäi ka telepilti, kuid siis see juhtus,» alustas ta sündmuste lahti jutustamist. «Ühtäkki lennati mulle selga ja ma kukkusin hoobilt siruli. Olin pisarais ja mõtlesin, et siia mu võistlus jääbki.»