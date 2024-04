ANALÜÜS ⟩ Kalev/Cramo oli tubli, aga Prometei pani EuroCupi taseme maksma

BC Prometei mängijad said Unibet Arenal pritsida võidušampust.

Asjaolu, et BC Prometei mängib Ukrainat laastava sõja tõttu Eesti-Läti korvpalliliigas, tuleb meie riikidele kindlasti kasuks. See klubi pakub väga head taset ning pole vaja imestada, et triumfeeris teist aastat järjest. Ning Kalev/Cramo tunnustuseks pidi võitja finaalis viimase välja panema.