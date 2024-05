Kell kukub: kes Eesti kümnevõistlejatest lendavad EMile?

Kuigi teoorias on tiitlivõistluse normi (8260 punkti) võimalik täita 26. maini, siis kalendrit vaadates võib näha, et seal pole enam võistlusi, kus ennast proovile panna.

Õiglasel on see kriteerium täidetud: ta jooksis aprilli alguses USAs Walnutis toimunud kümnevõistlusel 100 m 11,00ga, hüppas kaugust 7.18 ja tõukas kuuli 14.73, enne kui kergelt kimbutava kannakõõluse tõttu kõrvale astus.

«Praegu on kõige tülikam asi, et Achilleus on natuke kangem kui eelnevatel aastatel. Praegu on selline periood, kus tegin natuke rohkem trenni ja ta väsis rohkem ära. See ei ole tegelikult suur probleem, nüüd on aeg natuke rahulikumalt võtta, tehnilisemaid alasid teha ja siis ta läheb tagasi,» rahustas 30-aastane dekatleet aprilli lõpus ERRile antud usutluses siiski murelikke fänne.