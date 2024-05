Olümpiamängudeks valmistuvat Kregor Zirki tabas tagasilöök

24-aastasel Zirkil oli plaanis võistelda Mare Nostrumi võistlustuuril, mis koosneb kolmest etapist ja toimub üheksa päeva jooksul. Ainulaadseks teeb Mare Nostrumi asjaolu, et iga etapp toimub erinevas riigis - Prantsusmaal, Hispaanias ja Monacos.

«Olen Mare Nostrumil palju aastaid käinud ja see on tiitlivõistluste kalendrit silmas pidades alati väga heal ajal, et teha viimased kontrollstardid,» rääkis ujuja pressiteate vahendusel. «Tänavu pean Prantsusmaal toimuva etapi vahele jätma, sest nädala alguses tabas mind imelik viirushaigus ja olin ühe päeva täitsa siruli.»