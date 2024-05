Kuidas sattus Gambiast pärit jänes Jõhvi?

Jäneste, või ametlikuma nimetusega tempomeistrite, kasutamine jooksudistantsidel on äärmiselt levinud nähtus ning kuna Eesti kiiremad 800 m jooksjad Deniss Salmijanov, Uku Renek Kronbergs ja Rasmus Kisel – neist esimene lõpuks ikkagi starti ei tulnud – soovisid Jõhvis jahtida rekordeid, otsustasidki korraldajad neile vastu tulla ja oma partnerite kaudu võistlusele jänese kutsuda.

Nõnda saadetigi kontaktide kaudu tempomeistri soov välja ning otsapidi jõudis see Gambia keskmaajooksja Sampierre Gomezini, kes võimalusest kinni haaras.

«Mu hollandlasest mänedžer oli see, kes sellist võimalust pakkus ja see sobis mulle hästi, kuna sain tulla nõnda Euroopasse kohanema,» sõnas Gomez, kelle enda 800 m tippmark on samuti igati korralik 1.47,68.