Erm lõpetas 26 aastat kestnud EMi kullapõua

Sealjuures on huvitav märkida, et EMi läbi aegade medalitabelis tõusis Eesti nüüd 31. kohale, edestades Lätit ja Leedut. Enne olime pihv lõunanaabrite ja nende lõunanaabrite saiade vahel.

Lisaks Lätile on nelja kulla peal Taani, kel on samuti 15 medalit, aga neil on Eestist üks hõbe rohkem. Kokku on EMidelt medali võitnud 44 riiki, kellest 40 arvel on vähemalt üks kuldmedal.