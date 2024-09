OTSEBLOGI Eesti koondis võõrustab EMil säranud Slovakkiat

Enne mängu:

Eesti koondis kuulub Rahvuste liiga C-divisjonis samasse alagruppi Rootsi, Aserbaidžaani ja Slovakkiaga.

Viimased alistasid suvisel EMil alagrupis Belgia ja jõudsid 16 parema sekka, kus mängisid kui võrdne-võrdsega Inglismaa, kuniks Jude Bellinghami viienda üleminuti värav nad kukutas.

Nõnda on selge, et pealtvaatajatel tasub tulla niisugust tiimi vaatama, kuid mida ootab ja kuidas on slovakkide jaoks valmis Eesti koondis? Sõna peatreener Jürgen Hennile.

«Usun, et tuleb väga kõrge kvaliteediga vastane, mis tähendab, et meie peame oma kvaliteeti tõstma. See võiks luua eelduse heaks mänguks. Loodame tõusta nende tasemele või vähemalt nii lähedale, kui on võimalik. Heitlemine tugevate vastastega nõuab, et mängiksime oma võimete piiril.

Arvan, et kui meil õnnestub kasutada nõrku kohti, mida vastane pakub, meil on kvaliteeti ja julgust, et neid ära kasutada, siis on võimalik korralikult heidelda. Vastane on soosik, aga loodan ja usun, et kui paari päevaga õnnestub oma asjad tööle saada, saame anda lahingu,» sõnas loots teisipäeval Postimehele.

Esialgu koondisesse kutsutud meestest jäävad olude sunnil kõrvale Mark Anders Lepik (vigastus) ja Rasmus Peetson (haigestus), samuti ei saa Slovakkia vastu omasid aidata Maksim Paskotši (punane kaart).

Eesti koondise koosseis Slovakkia mänguks Väravavahid Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Real Valladolid (ESP) 30/0 Matvei Igonen (02.10.1996) – Plovdivi Botev (BUL) 15/0 Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 4/0 Kaitsjad Karol Mets (16.05.1993) – FC St. Pauli (GER) 94/0 Artur Pikk (05.03.1993) – Opole Odra (POL) 61/1 Joonas Tamm (02.02.1992) – Plovdivi Botev (BUL) 58/4 Märten Kuusk (05.04.1996) – GKS Katowice (POL) 32/0 Michael Lilander (20.06.1997) – Paide Linnameeskond 16/0 Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Tallinna FCI Levadia 2/0 Poolkaitsjad Mattias Käit (29.06.1998) – FC Rapid (ROU) 54/8 Martin Miller (25.09.1997) – Bohemian FC (IRL) 33/2 Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – FC Slovacko (CZE) 33/0 Markus Poom (27.02.1999) – Shamrock Rovers (IRL) 25/0 Mihkel Ainsalu (08.03.1996) – Tallinna FCI Levadia 18/0 Rocco Robert Shein (14.07.2003) – FC Dordrecht (NED) 11/0 Martin Vetkal (21.02.2004) – Brommapojkarna (SWE) 7/1 Kevor Palumets (21.11.2002) – Helsingi HJK (FIN) 5/1 Danil Kuraksin (04.04.2003) – Tallinna FC Flora 3/1 Ioan Yakovlev (19.01.1998) – Tallinna FCI Levadia 1/0 Patrik Kristal (12.11.2007) – Paide Linnameeskond 0/0 Ründajad Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 53/12 Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – Nõmme Kalju FC 7/2 Robi Saarma (20.05.2001) – Paide Linnameeskond 4/0