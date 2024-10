OTSEBLOGI Eesti proovib Rootsi vastu maha pesta aastate pikkust häbi

Enne mängu

Eesti ja Rootsi on alates eelmisest sügisest pidanud kolm punktimängu. Neist esimene toimus mullu septembris, kui Eesti kaotas koduse EM-valikmängu 0:5. Kaks kuud hiljem oli võimalik suur kaotushäbi näost maha pesta, ent siis jäid Sinisärgid võõrsil alla 0:2. Kaks võitu Rootsit liiga palju ei aidanud, sest nad lõpetasid valikgrupi Belgia ja Austria järel kolmandana, mistõttu jäädi ikkagi suurturniiri ukse taha.

«Stockholmis sooritati meie vastu 25 pealelööki. Kui tahame positiivset tulemust, siis ei tohi Rootsi 25 pealelööki sooritada,» ütles Eesti koondise kapten Karol Mets mängueelsel pressikonverentsil. «Niimoodi on väga keeruline vastast nulli peal hoida. Ütlen veel kord, et taseme poolest ei ole Rootsi C-divisjoni meeskond, vaid nende kvaliteet meenutab ikkagi hoopis suuremate koondiste oma.»

Rootsi koondise peatreener Jon Dahl Tomasson usub, et eestlased on septembriga võrreldes enesekindlamad. «Meie peame oma mängu mängima ning nende elu raskeks tegema. Me ei saa olla ülbed, vaid mängijatel peab olema õige suhtumine,» lisas ta pressikonverentsil.