Paide Linnameeskond vallandas peatreeneri

Soovime Ivanile palju edu tema edasistes tegemistes, sest oleme kindlad, et tema kogemused ja iseloom viivad ta peagi uute väljakutsete poole,» sõnas Kams.

Paide teatab, et uue peatreeneri ametisse nimetamiseni juhendavad meeskonda abitreenerid Tarmo Kink ja Ats Sillaste.

Juba kolmas treenerivahetus

Premium liiga hooaeg on kestnud kõigest 13 vooru ehk mängitud on üks voor rohkem kui kolmandik, aga Stojkovic on juba kolmas ametist priiks saanud peatreener.