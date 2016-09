Jalgpalli otsepilt: väsimust tõrjuv Flora vajab Tartust kolme punkti

POSTIMEHE TELEMÄNG

Tartu Tammeka – Tallinna Flora

Reedel 16. septembril kell 19.00 Tartus Tamme staadionil

Tiitlikaitsja Flora on suutnud oma hooaja pea peale pöörata ning reedel avaneb valitseval Eesti meistril šanss vähemalt ajutiselt tabelis liidrikoht endale haarata. Nende teel seisab ees Tartu Tammeka.

Tammeka kaotas viimati tabelinaabrile Narva Transile võõrsil 2:4, kuigi kahel korral oli meeskond ka eduseisus. See tähendas ka tabelis seitsmenda koha kaotust – Transil on koos 33, Tammekal kaheksandana 32 punkti. Üheksandal kohal olevat Pärnu Linnameeskonda edestatakse samas tervelt 16 punktiga.

Flora alistas viimati kodus 2:1 Infoneti ning on nüüd nii Levadiast kui ka Infonetist kahe punkti kaugusel. Infonetil on samas võrreldes Flora ja Levadiaga mäng varuks ning Flora selja taga nelja punkti kaugusel olev Nõmme Kalju on pidanud Florast-Levadiast koguni kaks mängu vähem. Samas on Flora viimase aja mängugraafik olnud karm, sest viimase kolme ja poole nädala jooksul on kohtutud kaks korda Infonetiga ja kaks korda Kaljuga, lisaks viibisid paljud Flora võtmemängijad vahepealsel ajal Eesti koondise juures.

Sel hooajal on omavahel kolm korda juba mängitud ning Tammeka lahkus Tallinnast mõlemal korral magusa viigipunktiga, sundides Florat leppima tulemusega 0:0. Viimati kohtuti aga 22. juulil Tartus ning Argo Arbeiteri esimeses liigamängus Flora peatreenerina võtsid külalised Tallinnast kindla 4:0 võidu. Kaks väravat lõid selles kohtumises nii Rauno Sappinen kui ka Rauno Alliku, Tammeka lõpetas mängu aga Kaarel Kiidroni ja Martin Jõgi eemaldamise järel suisa üheksakesi.

Tammeka peatreener Indrek Koser: «Suutsime Narvas näidata küll atraktiivset mängu ning seda, et suudame lüüa väravaid, kuid neli sisse lastud väravat on palju. Võtmeks Flora vastu saab kindlasti olema meie kaitsetegevus. Kui suudame vastase käigud kinni panna, on kõik võimalik, anname endiselt maksimumi, et püsida eesmiste kannul!»

Tammeka äärepoolkaitsja Sander Kapper: «Mäng Floraga tuleb kindlasti raske füüsiliselt kuna Florale meeldib palju kohti vahedata, äärekaitsed on väga aktiivsed ja tõusevad rünnakutele palju kaasa. Kui me suudame need käigud kinni panna, siis tuleb ka positiivne tulemus. Kahjuks on üks meie parimas hoos olev mängija Kaspar Paur vigastatud. Loodan, et Kaspar saab kiiresti terveks, kuna ta on võistkonnale tähtis!»

Flora peatreener Argo Arbeiter: «Tammeka vastu minnes on sõnum üks: allahindlust me ei tee, vastast alahindama ei lähe. Mängime maksimaalsete jõududega ja maksimaalse keskendatusega. Tartust peame võtma kolm punkti. Muu meid ei rahulda.»

Flora väravavaht Mait Toom: «Seitsme päeva jooksul kolmas mäng ja võõrsil üllatusvõimelise Tammeka vastu. Tuleb kõva madin!»