Tiit Sokk suure mängu eel: lõpus on näha, mis tablool seisab

Eestile andis võimaluse D-grupp võita ja otse finaalturniirile pääseda Poola kolmapäevane 57:76 kaotus Valgevenele. Seni oli alagrupi favoriit kõik neli mängu võitnud.

«Korvpall on suht-koht kerge mäng, ühed viskavad sisse, teised mööda. Poola puhul oligi suur faktor, et nad viskasid lihtsalt väga plaju mööda. Valgevene tsenter Artjom Prahhovski tegi oma töö ära ja sai Poola suure jõu Maciej Lampe korralikult kinni. Suur vahe tuli sisse alles lõpus, muidu oli see 10 punkti kandis,» rääkis Poola-Valgevene mängu üle vaadanud Eesti koondise peatreener Tiit Sokk selle kohtumise muljetest.

Kui Valgevene kaotab homme võõrsil Portugalile, siis viib Eesti D-grupi esikohani vähemalt 15-punktiline võit Poola üle. Kui Valgevene on edukas, siis piisab Eestile ka 13-silmalisest vahest. Kõik, mis on sellest kehvem, jätab meid finaalturniirilt suure tõenäosusega eemale.

Mida teha, et vajaliku suurusega võit tuleks? Poolas kaotati mäletatavasti 64:78. «Nende suur ülekaal lauavõitluses ja meie pallikaotused tingisid selle, et nad said kiirrünnakutest palju enam punkte kui meie. Peame lihtsalt ise pisut targemalt rünnakuid planeerima,» ütles Sokk.

Juhendaja lootis, et eestlastel on valiksarja lõpuks piisavalt energiat üle jäänud. «Viimastel päevadel keerulisi reise pole olnud, poisid on saanud välja puhata. Kõik peaks okei olema. Mängime nagu iga teist mängu, eks lõpus näeme, mis tabloo näitab.»

Eesti - Poola kohtumine algab homme Tartu ülikooli spordihoones kell 20.