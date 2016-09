Hamilton: Halo ei näe küll hea välja, kuid peaksime selle kasutusele võtma

Valitsev MM-sarja liider oli üks Halo kontseptsiooni vastaseid, kuna talle ei meeldinud selle välimus. Samas on Halot kritiseeritud ka seetõttu, et see piirab vormelipilootidel nähtavust. Hamilton lükkas need jutud ümber.

«Ma vaevu üldse märkasin seda, vaid garaažis ei näinud ma Halo tõttu kuigi hästi teleekraani,» ütles britt BBCle. «See blokeerib natukene peeglit, kuid otse sõites ei saa üldse aru, et Halo vormelil peal on.»

Kuigi Hamilton algselt Halo tulekut vormel-1 näha ei tahtnud, muutis ta juulis toimunud Ungari GP ohutuskoosolekul meelt. Nimelt tõi Rahvusvaheline Autospordiliit Ungaris välja, et Haloga suureneb kaitse peavigastuste eest 17 protsenti.

«Tunnen, et peaksime Haloga jätkama. See ei näe küll hea välja, kuid kui arvestada seda 17 protsenti, siis see on parem kui mitte midagi. Võiksin sellega ka võistlussõitu sõita, kui see oleks lubatud,» jätkas Hamilton.

Eile testis esmakordselt Halot ka McLareni piloot Fernando Alonso. «Raske on autosse sisse ja välja saada – see oli minu esmamulje. Autosse sisse- ja väljasaamist tuleb kuidagi täiustada. Selle juures on asju, mis tuleks üle vaadata.»