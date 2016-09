Fotod: Manchester United kaotas kolmanda mängu järjest

Watford asus kohtumist juhtima 34. minutil, kui tabamuse sai kirja Etienne Capoue. 62. minutil jõudis ManU tänu Marcus Rashfordile viigini, kuid matši lõpp kuulus võõrustajale. 83. minutil sai tabamuse kirja Juan Zuniga ning viiendal üleminutil realiseeris Troy Deeney penalti.

ManU on Inglismaa kõrgliigas viie vooruga kogunud nüüd jätkuvalt 9 punkti, mis annab neile tabelis 6. koha. Samas kõikidel meeskondadel ei ole viienda vooru matš veel peetud. Watford on 7 punktiga kaheksas.

Tabeliliider on Manchester City, kellel on koos täiseduga 15 punkti. Teine on 13ga Everton ja kolmas 10ga Londoni Arsenal. 10 silma on koos ka Eesti koondise kapteni Ragnar Klavani tööandjal FC Liverpoolil. Liverpoolile annab see tabelis 5. koha. Neljas on 10 silmaga Londoni Chelsea.