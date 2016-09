Sarivägistaja kandideerib NFLi Kuulsuste Halli

Aastatel 1997 kuni 2010 NFLis mänginud Sharper lisati kandidaatide nimekirja ka mullu, kuid siis ei saanud ta hääletusel ühtegi toetushäält, kirjutab Huffington Post.

Ka eelmisel aastal sai 2010. aastal New Orleans Saintsi ridades Super Bowli võitnud Sharperi kandidaatide sekka nimetamine kriitikat, kuid tänavu on mees taas listis. Kuulsuste Halli kodulehe teatel lisatakse kandidaatide sekka sportlaseid ja treenereid, kes on profikarjääri lõpetanud vähemalt viis aastat tagasi ning see on ka ainus kriteerium.

Neljas erinevas USA osariigis vägistamiste ja narkootikumidega seotud rikkumiste eest karistada saanud Sharper eemaldati pärast kohtus sarivägistajaks tunnistamist oma ülikooli (College of William ja Mary) Kuulsuste Hallist.

NFLi Kuulsuste Halli uued liikmed saavad selgeks veebruaris, kui koguneb komitee, kes asub kandidaatide vahel hääletama.