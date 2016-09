Schumacheri advokaat tõi staari karmi seisundi avalikkuse ette

Saksamaal on jõudnud kohtusse juhtum seoses ajakirjaga Bunte, kes väitis oma esikaanel, et Schumacher on taas võimeline käima, kirjutab Eurosport.

«Michael on väga kõhn. Siiski saab ta tänu oma terapeutide abiga taas kõndida. Ta on võimeline tegema paar sammu. Ta suudab ka tõsta enda kätt,» rääkis väljaandes üks tundmatuks jääda soovinud vormelilegendi sõber.

Schumacheri perekonda esindav advokaat Damm lükkas kohtus need väited aga ümber ning sõnas, et sakslane ei ole võimeline käima ning ta ei suuda isegi seista. Seista ei suutvat vormelilegend ka oma terapeutide abiga.

«Ta ei ole võimeline käima. Ta ei suuda seista ka oma terapeutide abiga. Asjad ei ole nii nagu väideti ajakirja esikaaneloos,» sõnas Damm Hamburgi kohtus.

Schumacheri perekond läks kohtusse, et võidelda enda privaatsuse eest. Kohtuotsust on oodata oktoobris.