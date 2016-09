Juventus kaotas, väravaid kõmmutav Napoli tabeliliidriks

Napoli on nelja vooruga löönud koguni 12 väravat. Viimati alistati 3:1 Bologna. Napoli meeskonna ründaja Jose Callejon on praegu 5 tabamusega ka Serie A suurim väravakütt. Suvel Amsterdami Ajaxist soetatud 22-aastane poolakas Arkadiusz Milik on samuti saanud hoo üles ja tema on Napoli eest löönud 4 väravat. Milik toodi Napolisse asendama Juventusesse müüdud Gonzalo Higuaini.

Tabelis teiseks langenud Juventus kaotas eile võõrsil 1:2 Milano Interile. Juventus asus kohtumist juhtima 66. minutil, kui tabamuse sai kirja Stephan Lichtsteiner. Peagi oli tablool aga viik, kuna 68. minutil jõudis väravani Mauro Icardi. Võidu tõi Interile Ivan Perišici 78. minuti tabamus.

Inter on võidu järel nüüd turniiritabelis 7 silmaga kuues. 7 punkti peal on veel AS Roma, Rooma Lazio ja Chevio, kes on vastavalt kohtadel kolmas kuni viies.