7408 ratturit nautis läbi aegade kõige turvalisemat Tartu Rattamaratoni

«Terve Rattamaratoni ajal oli meil kokku kolm inimest, kelle suunasime haiglaravile,» sõnas meditsiiniteenistuse juht Andras Laugamets. Haiglaravile suunatud inimeste puhul oli üldjuhul tegemist luumurdudega. Meedikute käte vahelt läbi käinud marrastuste plaasterdusi vajanud inimesi oli ligikaudu 50. «Seda on 4500 põhisõidul osaleja kohta ääretult vähe ja see näitab, et Tartu Rattamaraton oli turvaline.»

«Eilne rada oli üldiselt päris kiire. Tavaliselt tähendab kiire rada ka rohkemaid kukkumisi, aga ilmselt oleme teinud head tööd rajal turvalisuse tagamiseks ning võimalik, et midagi on muutunud ka nende osalejate peades, kes varem ehk liialt ulja ja ettevaatamatu sõidustiiliga kukkumisi põhjustasid,» ütles võistluste direktor Indrek Kelk.

«Müüt, et kõik rattaspordi massiüritused on suure ohupotentsiaaliga, ei vasta päriselt tõele. Seda kinnitab äsja toimunud Tartu Rattamaraton. Numbrid näitavad, et tõenäosus suure osalejate arvuga rattasõidul kukkumises osaleda järjest väheneb,» lisas Kelk.

Põhisõidul ehk eile lõppenud 89km pikkusel distantsil demonstreerisid Läti tippratturid selget üleolekut hõivates terve üldarvestuse poodiumi ning napsates ka naiste arvestuses võidu. Meestest oli parim Andzs Flaksis, naistest võidutse Lelde Ardava.

Kokku jõudis eile põhisõitude finišisse 4429 ratturit.

Kuubiku arvestuses hõivas liidrikoha meestest Illar Lood ja naistest jätkab esimesena Reeda Tuula. Kuna aga tänavusest viiest võimalikust maratonist läheb kirja kuni neli, siis tuleb vaadata ka neid, kellel on seni kirjas kolm osavõistlust. Suurepärase sõidu tegi meestest Allar Soo, kes lõpetas 37. kohaga ja on enne 5. Tartu Linnamaratoni selge favoriit üldvõidule. Naistest on kõige kõrgema koha nimel heitlemas ka Sille Puhu, kes eile lõpetas 421. kohaga.

Tartu Rattamaratoni võistlused algasid nädala eest, kui 11. septembril sai stardi 1. Tartu Teate Rattamaraton. 41 meeskonna osavõtul toimunud uhiuuel võistlusel näitas parimat minekut Rattaklubi KoMo, kes võitis koosseisu Peeter Tarvis, Peeter Pruus ja Karl-Arnold Vendelin.

Samal ajal 1. Tartu Teate Rattamaratoniga, mis muuhulgas sõideti tagurpidi ehk Elvast Otepääle, toimus ka ühistreening, kus tegi kaasa 300 ratturit.

Laupäev, 17. september oli laste päralt, kui Tartus, Tähtvere spordipargis lustis üle 2500 lapse TILLUsõitudel ja MINImaratonil.

Järgmine ja ühtlasi viimane Tartu Maratoni Kuubiku etapp 5. Tartu Linnamaraton toimub 1. oktoobril.