Spioonimängudesse kaasati järjekordsed olümpiavõitjad

Sel korral tõi Venemeelne grupeering välja, et hispaanlasest 14-kordne suure slämmi võitja Rafael Nadal on 2009. ning 2012. aastal kasutanud beetametasooni – steroidi, mida tarvitatakse näiteks reumaatiliste haiguste puhul.

Arstlikku eriluba on kahel korral kasutanud ka Suurbritannia neljakordne olümpiavõitja Mo Farah, kes võttis 2008. aastal triamsinolooni, mida tarvitatakse allergiate, nahahaiguste ning liigesepõletiku puhul. 2014. aastal sai ta ka teise loa morfiinitilgutite kasutamiseks, kuna kukkus vannitoas kokku.

Tegelikult on Farah ka varasemalt dopinguskandaalidesse kisutud, kui tema treenerid Alberto Salazar ning Jama Aden võeti dopingureeglite rikkumise eest vahele. Eile avaldati veel, et eriloaga on keelatud aineid kasutanud Rio olümpiavõitjast sportvõimleja Laurie Hernandez (USA) ning roolijata kahepaadiga Rios triumfeerinud Helen Glover (Suurbritannia).

Venemaa on jätkuvalt eitanud süüdistusi, mille kohaselt on nemad mastaapse andmelekke taga. Eile Venemaa parasportlastega kohtunud president Vladimir Putin kinnitas, et nemad häkkerite tegu heaks ei kiida. «Samas tuleb tunnistada, et avaldatud andmed heidavad valgust inimestele, kes osalesid olümpial ning keda peeti täiesti puhasteks sportlasteks. Tegelikkuses on nad aga kasutanud sooritusvõimet parandavaid ravimeid, et saada teiste sportlaste ees edu,» viskas president õli tulle.

Ta jätkas, et tema hinnangul pole dopinguvastane võitlus avatud ning praegust olukorda saab kirjeldada kui spioonimänge. Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu juht Sebastian Coe on aga üks neist inimestest, kes on TUE süsteemi kaitsema asunud. «Inimesed võivad seda süsteemi usaldada. Arstliku eriloa väljastab sõltumatu töörühm, kes analüüsib hoolikalt, kas on sportlasel on võimalik saada ravi ka mitte keelatud ainete nimekirjas olevatest ravimitest. Kõik on väga põhjalik,» kinnitas Coe.