Contador: kui ma ei usuks, et olen võimeline Touri võitma, lõpetaksin karjääri

2007. ning 2009. aastal Tour de France’i võitnud jalgrattur Alberto Contador on 33-aastaselt jätkuvalt enesekindel, uskudes, et on võimeline veel Prantsusmaa velotuuril triumfeerima. Usku sellesse sisendab talle ka meeskonnavahetus – tulevast hooajast pedaalib ta Trek-Segafredo värvides.