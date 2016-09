Rooma linnapea tõmbas olümpialootustele kriipsu peale

Sky teatel pole juunis pealinnas võimule tulnud Raggi kunagi saladust teinud, et on olümpiamängude Roomas korraldamise vastu. Tema sõnul ägab linn niigi suure võlakoorma all ega suuda endale lubada nii suurt investeeringut, mida mängude õnnestumiseks vaja oleks. Seejuures toetas Rooma kandidatuuri praegune peaminister Matteo Renzi, kes avaldas ka linnapea valimiskampaania ajal lootust, et tal õnnestub Raggi ümber veenda.

Raggi otsuse taga võib olla ka asjaolu, et 2014. aastal paljastati süsteemne korruptsioonivõrk, millesse olid haaratud paljud Rooma poliitikud, ametnikud ja ärimehed. Sestap ei ole endiselt kindel, kas linn suudaks olümpiaga seotud töid läbipaistvalt ellu viia.

Kuna Itaalia olümpiakomitee presidendi Giovanni Malago väitel vajanuks Rooma kandidatuur kindlasti linnavalitsuse toetust, jääb 2024. aasta suvemängudele kandideerima kolm linna – Los Angeles, Pariis ja Budapest. Rahvusvaheline Olümpiakomitee langetab korraldajalinna osas otsuse järgmise aasta septembris.