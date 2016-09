Galerii: uskumatu lõpu teinud Kanada võitis maailma karikaturniiri

Võimas kolmik lammutab edasi

JÄÄHOKI. Kanada jäähokikoondise edu taga on ühtlaselt tugev koosseis, kuid eriliselt torkab maailma karikaturniiril säravast meeskonnast silma esimene ründekolmik, mis on turniiri viie mänguga visanud kokku kümme väravat. Mõistagi troonib selle kolmiku keskründaja kohal legendaarne Sidney Crosby isiklikult. Tema partnerid on Brad Marchand ja Patrice Bergeron.