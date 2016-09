Cretu enne otsustavaid mänge: viimastel päevadel rääkisin vähem, aga konkreetsemalt

Eesti sai eelmises ringis F-alagrupis Tšehhi järel teise koha ning pääses play-offi üle noatera. Eelmisel nädalal Tšehhis peetud turniiril kaotasid eestlased nii Rumeeniale kui Makedooniale ja panid end väga keerulisse seisu. Ent ülejäänud mängud lõppesid meile soodsate tulemustega ja ise alistati otsustavas kohtumises tšehhid ning pääseti siiski kolmandasse ringi.

«Pidasime paar kontrollmängu Lubini klubiga (kelle peatreener Cretu ühtlasi on ja seetõttu on koondis ka seal laagris olnud - M.G.) ja oli töine nädal. Trennis olid kõik mõtetega asja juures ja vaimselt valmis, aga eks saab näha, kuidas homme platsil ollakse,» ütles Cretu. «Rääkisime ehk isegi veidi lühemalt kui muidu, aga kui rääkisin, siis püüdsin olla konkreetne ja teha seda nii, et mõte kõigile kohale jõuaks.»

Mängijatest segab vigastus nurgaründaja Karli Allikut, kes sel nädalal tegutses trennis ka liberona, sest hüpata ta täisjõuga hästi ei saa. See, kellena Allik homses kohtumises üles antakse, selgub jooksvalt. Ülejäänud mehed on juhendaja sõnul suuremate vigastusemuredeta. Seda, kas diagonaalründajatest alustab Oliver Vennno või Renee Teppan, Cretu ei avaldanud.

Läti kohta usub juhendaja, et tegu on väga ühtlase meeskonnaga. «Vaatasime palju videosid sel nädalal ja Alar (koondise statistik Alar Rikberg - M.G.) töötas väga palju. Lätlased on näljased ja võitlevad iga punkti ja palli pärast.»

Finaalturniirile pääseja selgub kahe mängu kokkuvõttes, kordusmäng peetakse 9. oktoobril Tondiraba hallis. Homne mäng algab kell 17 ning Postimees näitab kohtumisest ka otsepilti.