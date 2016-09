Suur mängija loobus tippspordist ja ka paljust muust

Juba 16-aastaselt Vene koondisse kutsutud Gamova tuli kaks korda maailmameistriks, kaks korda aitas ta oma maa naiskonna olümpiamängude hõbedasele astmele. Samuti kaks korda pälvis ta Euroopa meistri kuldmedali. Koondise dressi kandis ta 18 aastat. Vene superliigas mängis Gamova põhiliselt Moskva Dünamos ja Kaasani Dünamos, välismaale põikas vaid korraks – Istanbuli Fenerbachesse 2009-2010, tasuks meistritiitel. Homses hüvastijätumängus on dünamolannad omavahel vastamisi. Gamova on 11-kordne Venemaa meister.

Ajakirjanike horde tõrjuv Gamova siiski erandeid teeb. «Mis ma edasi teen? Küll kuulete veel minust,» on ta öelnud. «Kohe võin öelda, et see pole töö Duumas, kinofilmis, spordiajakirjanduses ja treenerina.» Rio olümpiamängude ajal kommenteeris ta televisioonis Vene naiskonna mänge.