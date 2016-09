Zahovaiko kaotas Reimi kommentaari lugedes viis kilogrammi

Kokku on Zahovaiko arvel juba 19 väravat ning sellega on ta meistriliiga suurim väravakütt. Järgneb 17 väravat löönud Jevgeni Kabajev. «Alles hiljuti vaatasin, et statistika pole üldse halb. Võiks isegi proovida võita parima väravaküti tiitlit. Samas arvan, et see jääb unistuseks, kuna isegi varumeestepingilt on raske mängu minna. Lihtsalt ei jõua enam,» rääkis Zahovaiko pärast tänast matši.

Sellel nädalal teatas Eesti koondise uus peatreener Martin Reim koosseisu MM-valikmängudeks Gibraltari ja Kreeka vastu ning üllatuslikult kuulus valikusse Nõmme Kalju ründaja Tarmo Neemela. Kas Zahovaiko ei mõelnud, et hoopis tema oleks pidanud Neemelo asemel seal nimekirjas olema? «Ma arvan, et see oli täiesti loogiline valik. Tarmo teeb igapäevaselt trenni ja mängib veidi kõrgemal tasemel. Mina treenin vähe ja mängin vähe,» arutles 34-aastane Zahovaiko.

Lisaks vihjas Reim Paide mängumehe ülekaalule. «Muidugi olen ka uue peatreeneriga nõus, et ülekaal mängib suurt rolli. Seda artiklit lugedes kaotasin automaatselt viis kilogrammi. Äkki juhtub ime,» vihjas mees sellele, et sai koondise peatreeneri jutust uut motivatsiooni oma vormi kallal töötada.