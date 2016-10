Tänaku boss: saime hindamatu kogemuse

«Osalesime tiimina esimest korda Korsika rallil ja oli algusest peale selge, et Michelini rehvidega on meil keeruline võidelda. Neil on nendest tingimustest juba aastaid hea ülevaade,» sõnas Cormack DMACKi poolt. «Ott kordas enda eelmise aasta tulemust ja saime kogemuse, mida on võimalik saada ainult sellisel tasemel võisteldes,» tõdes Cormack, et tulevikku silmas pidades saadi hindamatu kogemus.

«See oli meie jaoks keeruline nädalavahetus ja me ei olnud võimelised võitlema kõrgema koha eest,» sõnas omalt poolt Tänak. «Samas oli oluline sõita kõik kiiruskatsed läbi ja saada järgmiseks aastaks kogemusi. Siinsed teed on väga spetsiifilised ja nüüd on meil vähemalt 2017. aastaks rohkem kogemusi.»

Tänavuse hooaja lõpuni on veel kolm rallit.

Autoralli MM-sarja üldseis: 1. Sebastien Ogier 195 (punkti) 2. Andreas Mikkelsen 127, 3. Thierry Neuville 112, 4. Hayden Paddon 102, 5. Jari-Matti Latvala 101, 6. Dani Sordo 92, 7. Mads Östberg 80, 8. Kris Meeke 54, 9. Ott Tänak 53, 10. Craig Breen 35