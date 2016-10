Ojamaa: sellises mängujoonises saan koondist aidata

Nüüd on Ojamaa taas koosseisus ning loodab talle antud võimaluse ka ära kasutada. Hollandi kõrgliigaklubisse Go Ahead Eaglesi ridadesse kuuluvat Ojamaad käis Hollandis hiljuti oma silmaga vaatamas ka nüüdne koondise peatreener Martin Reim. «Rääkisime Hollandi elu-olust ja ka muudest asjadest,» tõdes Ojamaa.

Muude asjade kõrval peatuti ka Eesti koondise mänguplaanil ning Ojamaa usub, et ta suudab rahvusesindust aidata. «Rääkisime, kuidas mängida ning usun, et saan sellises mängujoonises koondist aidata,» sõnas ta.

Hollandi kõrgliiga esimestes voorudes kuulus Ojamaa kolmes matšis järjest algkoosseisu ja sai kirja ka värava, kuid seejärel on ta liigamängudes taandunud pingile. Vahepeal on ta mänguaega saanud karikasarjas.

«Vorm on hea,» tunnistas ta enda seisundi kohta. «Meeskonna sees on konkurents tihe ja on loomulik, et koosseise vahetatakse,» lisas Ojamaa.