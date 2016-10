Inglismaa endine treener palus Rooneylt vabandust

«Sam palus mult lennukis teel koju vabandust. Ta teadis, et tegi vea. See tekitas segadust, kui Sam tuli ja ütles, et mängin seal, kus ma ise tahan. Käitusin täpselt tema juhiste järgi. Ma ei hakanud ise määrama, et tahan mängida siin või seal,» rääkis Rooney, kelle hinnangul käitus meedia temaga ebaõiglaselt.

Inglismaa koondise kaptenit häirisid ka Allardyce’i vihjed, mis viisid meedia süüdistuseni, nagu oleks tema see, kes valiks algkoosseisu. «See ei ole tõsi. Ma mängin täpselt juhiste järgi,» ütles 30-aastane ründaja. Pärast peatreeneri vallandamist pole Rooney temaga kontaktis olnud.

«Mulle sobiks kõige paremini number kümne positsioon, kuid see on uue peatreeneri otsustada. Ma ei hakka määrama, kus ma mängin. Olen võitleja ning tahan anda meeskonna eest kõik,» jätkas Rooney, kes oma koduklubis Manchester Unitedis on langenud varumängijaks.