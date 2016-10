«Treener ei põhjendanud midagi. Ta ütles, et kõik on okei ja talle meeldib, kuidas ma trennis töötan, aga eelistab praegu lihtsalt teist mängijat,» rääkis BATE vasakkaitsja Pikk Soccernet.ee-le.

«Praegu mängime kaks koondisemängu ära ja siis lähen tagasi Valgevenesse. On vaja edasi töötada ja tõestada treenerile, et ma väärin seda kohta,» loodab Pikk, et hakkab uuesti platsile saama.