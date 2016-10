Rahvusvahelise Võrkpalliliidu praegune president jätkab ametis veel kaheksa aastat

Brasiillane pälvis liikmesriikide toetuse Argentinas Buenos Aireses toimuval organisatsiooni kongressil, kirjutas volley.ee.

«Võrkpall on kahtlemata kuldses edujärgus ja mulle on väga suur au omada seda prestiižset võimalust, kasutamaks seda edulainet ja viia meie spordiala veelgi paremale järjele. Võrkpalli edulool ja sellel, kui palju inimesi suudame inspireerida alaga tegelema, ei ole piire. Tänan üleilmset võrkpalliperet, et nad uskusid mu visiooni ja koos muudame võrkpalli kõige populaarsemaks spordimeelelahutuseks perekondadele,» sõnas ainsana kandideerinud Graça oma tänukõnes.

Graça on võrkpalli katusorganisatsiooni neljas president. FIVB loodi 1947. aasta aprillis Pariisis prantslase Paul Libaud eestvedamisel, kes oli organisatsiooni juhiks aastatel 1947-1984. Tema järglane oli mehhiklane Ruben Acosta, kes valitses 2008. aastani. Järgmised neli aastat oli organisatsiooni president hiinlane Wei Jizhong, kelle järel haaraski FIVB tüüri Graça.

Eestit esindavad FIVB kongressil alaliidu president Hanno Pevkur ja peasekretär Helen Veermäe.